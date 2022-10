Abbott relève ses prévisions

(Boursier.com) — Abbott , le laboratoire de l'Illinois, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal clos fin septembre des revenus de 10,4 milliards de dollars, en repli limité de 4,7% en données consolidées et en hausse de 1,3% sur une base organique, hors effets de changes. Le bénéfice dilué GAAP a été de 81 cents, tandis que le bénéfice ajusté par action a représenté 1,15$. Le consensus était de 94 cents de bpa ajusté pour 9,68 milliards de dollars de revenus. Abbott se permet par ailleurs de rehausser ses prévisions financières annuelles 2022, tablant désormais pour l'exercice, sur un bénéfice par action allant de 3,75 à 3,81$ en GAAP et un bpa ajusté logé entre 5,17 et 5,23$. La guidance tient compte de ventes liées aux tests covid de 7,8 milliards de dollars, dont 7,3 milliards de dollars à fin septembre.