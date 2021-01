Abbott : les ventes des tests rapides ont quadruplé !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Abbott a battu le consensus de ventes sur le trimestre clos avec les diagnostics rapides. Le groupe a dégagé sur le trimestre un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars et 1,20$ par titre, contre 1 milliard de dollars un an avant. Le bpa ajusté est ressorti à 1,45$ contre 1,35$ de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 10,7 milliards de dollars, contre 8,3 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le consensus de revenus était de 9,9 milliards. Les ventes de diagnostics rapides ont plus que quadruplé à 2,4 milliards de dollars, avec les tests PCR du Covid-19. Le groupe dit s'attendre pour 2021 à un bpa d'au moins 3,74$ et un bpa ajusté de 5$ ou plus.