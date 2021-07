Abbott : double ses profits

(Boursier.com) — Abbott Laboratories a plus que doublé son bénéfice au second trimestre. Le laboratoire a également affiché une croissance des revenus supérieure aux attentes. Le groupe a profité de la solidité de l'activité de diagnostic et d'une reprise sur le segment des appareils médicaux. Les ventes de diagnostics se sont envolées de 63% à 3,25 milliards de dollars, dont 1,3 milliard de dollars sur les tests covid. Hors tests covid, le groupe a réalisé une croissance de plus de 11% sur une base organique en comparaison des niveaux pré-pandémiques. La croissance des ventes trimestrielles totales a été de 39,5% en glissement annuel (+35% en organique), à 10,2 milliards. Le bénéfice net a représenté 1,19 milliard de dollars et 66 cents par titre, contre 537 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 1,17$, en croissance de 105%. Le consensus était de 1,02$ de bpa ajusté et 9,7 milliards de recettes. Abbott maintient sa guidance de bpa ajusté annuel entre 4,3 et 4,5$.