Abbott dopé par la pandémie

(Boursier.com) — Abbott , le groupe pharmaceutique de l'Illinois, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 2,52 milliards de dollars et 1,17$ par titre, contre 1,76 milliard et 69 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,40$, contre 98 cents de consensus FactSet. Les ventes trimestrielles des activités de diagnostic ont flambé de 48% à 3,91 milliards de dollars avec la pandémie. Les revenus totaux se sont établis à 10,93 milliards de dollars, contre environ 9,6 milliards de consensus. Abbott se permet ainsi de rehausser sa guidance annuelle de bénéfice ajusté par action des opérations poursuivies entre 5 et 5,10$.