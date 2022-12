AB Science : violente chute !

(Boursier.com) — Gros décrochage pour AB Science en ce milieu de semaine. Le titre de la biotech plonge de 28% à 6,1 euros après que la société eut indiqué avoir reçu un avis d'insuffisance de l'agence de santé canadienne dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique.

AB Science précise bien que ce NOD (et non pas un NON : Notice of Non-compliance) signifie que l'agence Health Canada a demandé que des informations supplémentaires soient communiquées dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib. Le processus d'examen a été interrompu et reprendra quand ces informations auront été communiquées à Health Canada.