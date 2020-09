AB Science va présenter les résultats de son étude de phase 2B/3 AB07002

(Boursier.com) — AB Science annonce aujourd'hui qu'un résumé des résultats de son étude de phase 2B/3 AB07002 dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS) a été sélectionné pour une présentation à la 8ème réunion conjointe de l'Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) et de l'European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), qui aura lieu du 11 au 13 septembre 2020.

En raison de la pandémie actuelle du COVID-19, la réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS 2020 se déroulera cette année sous un format virtuel - MSVirtual2020.

Patrick Vermersch, professeur de neurologie à l'Université de Lille en France et coordonnateur de l'étude AB07002, présentera les données clés de l'étude positive de phase 2B/3, dans le cadre de la session de présentation orale Free Communications.

La réunion conjointe ECTRIMS-ACTRIMS est la plus grande conférence internationale au monde consacrée à la recherche fondamentale et clinique dans la sclérose en plaques. Cette réunion rassemble régulièrement jusqu'à 10.000 participants venus du monde entier et attire les leaders d'opinion et décideurs dans le domaine de la recherche dans la sclérose en plaques et de la politique de santé.

Patrick Vermersch, professeur de neurologie à l'Université de Lille en France et coordonnateur de l'étude AB07002 a déclaré: "Ces résultats sont importants car c'est la première fois qu'un médicament ciblant les cellules immunitaires innées, les mastocytes et la microglie, contrairement à la stratégie habituelle consistant à cibler les cellules immunitaires adaptatives, les cellules B et T, démontre un impact bénéfique sur l'évolution de la sclérose en plaques progressive primaire et de la sclérose en plaques secondairement progressive non-active. En effet, le fait d'être sélectionné pour une présentation à cette réunion prestigieuse est une indication claire du niveau d'intérêt suscité par cette approche innovante et de l'impact potentiel du masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques."

Olivier Hermine (président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences), a commenté : "Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase oral de première génération, capable de ralentir le déclin fonctionnel dans les formes progressives de la sclérose en plaques, sans aucun impact négatif apparent sur l'activité des lymphocytes B ou T. Ces résultats cliniques positifs prouvent également l'implication des mastocytes et des macrophages/microglie dans la physiopathologie de la sclérose en plaques véritablement progressive."