AB Science : une levée de fonds pour soutenir la nouvelle stratégie

(Boursier.com) — AB Science SA met en place d'une nouvelle stratégie et le lance, à l'appui de cette nouvelle stratégie, une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles. A chacune de ces actions seront attachés des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé d'un montant maximum d'environ 15 millions d'euros.

Focalisation de la stratégie de développement sur la SLA

AB Science a décidé de focaliser sa stratégie de développement de la façon suivante :

- Affectation des ressources actuelles prioritairement sur le développement du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique et le développement de la plateforme ciblant les microtubules (Microtubules Destabilizing Agents, MDA), avec le développement clinique de la molécule AB8939 dans les leucémies myéloïdes aigues réfractaires et l'initiation du développement préclinique réglementaire d'une nouvelle molécule orale de la même classe microtubule pour les sarcomes et les tumeurs solides.

"Nous voulons concentrer la majorité de nos ressources cliniques sur le développement de maladies rares avec le masitinib, sur le développement la plateforme microtubule avec l'AB8939 et les futures molécules de la même famille en raison des premiers résultats très encourageants", explique AB Science.

- Accélération de la procédure de recherche de licence du masitinib dans les indications hors maladies rares, prioritairement dans les formes progressives de la sclérose en plaques et dans la maladie d'Alzheimer.

Cette accélération est possible à présent que les phase 3 confirmatoires ont été autorisés par la FDA aux Etats-Unis et les principales agences européennes. Pour ce faire, la Société s'est adjoint les services d'une banque d'affaires de premier plan.

Cette recherche de licence est un axe prioritaire de la stratégie d'AB Science compte tenu du nombre d'études cliniques déjà menées et de la maturité du pipeline, et compte des investissements supplémentaires requis pour mener à son terme le programme clinique, jusqu'aux autorisations de mise sur le marché. "Nous précisons que la durée de cette recherche de licence n'est pas prévisible et que la concrétisation d'une licence dépend d'un certain nombre de facteurs et n'est pas garantie. Cependant, les jalons franchis à ce stade sont des facteurs essentiels qui contribuent à la faisabilité de cette stratégie", indique AB Science.

En conséquence de la stratégie de focalisation, AB Science a décidé d'adapter son organisation, ce qui devrait permettre une réduction sensible des coûts. Cette focalisation de la stratégie vient renforcer et pérenniser le concert existant entre certains actionnaires d'AB Science et Alain Moussy.

Augmentation de capital de 15 ME max

L'augmentation de capital, d'un montant maximum de 15 millions d'euros (prime d'émission incluse), donnerait lieu à l'émission d'un nombre maximum de 2.608.695 ABSA. En prenant en compte l'exercice des BSA, le montant maximum de l'augmentation de capital pourrait être porté, prime d'émission incluse, à environ 26,3 ME, soit un total d'environ 3,9 millions d'actions ordinaires nouvelles.

Le produit de l'augmentation de capital fournira à AB Science les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités au cours des douze prochains mois. En particulier, les fonds levés serviront directement :

- à hauteur d'environ 8 ME pour financer les recherches cliniques relatives au masitinib dans le cadre de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies orphelines ;

- à hauteur d'environ 3 MEpour financer le développement de la plateforme de déstabilisateurs de microtubules d'AB Science ;

- le solde pour financer les coûts opérationnels et la recherche-développement d'AB Science.

L'augmentation de capital viendra également en soutien de la stratégie.

L'augmentation de capital prendra la forme d'une émission d'actions ordinaires nouvelles (ABSA) à chacune desquelles sera attaché 1 bon de souscription d'action (BSA).

Le prix d'émission des ABSA a été fixé à 5,75 euros (0,01 euro de valeur nominale et à 5,74 euros de prime d'émission) et le prix d'exercice des BSA à 8,63 euros. Le prix d'émission fait ressortir une décote de 10% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des 3e dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission ('VWAP 3 Jours'), soit 6,3878 euros et une décote de 20% par rapport au VWAP 3 Jours incluant la valeur théorique d'un BSA.

1 BSA est attaché à chaque ABSA. 2 BSA donnent le droit de souscrire 1 nouvelle action ordinaire de la société, au prix de 8,63 euros par action, soit 150% du prix de l'émission des ABSA.

Les BSA pourront être exercés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030.

La valeur théorique de chaque BSA, en prenant pour hypothèse une volatilité de 40% et sur la base du VWAP 3 jours, s'élève à 0,6235 euros d'après la formule de Black & Scholes, représentant 9,99% du VWAP 3 jours.

Les BSA seront immédiatement détachés des ABSA dès leur émission et ne seront pas cotés. Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext devraient intervenir le 28 avril 2023 au plus tard.

Engagement de certains actionnaires historiques

Certains actionnaires historiques d'AB Science ont fait connaître leur intention de souscrire des ABSA à hauteur de 10,5 ME (en numéraire et par compensation sur des créances existantes), représentant jusqu'à environ 70% du montant maximum de l'Augmentation de Capital.

Restructuration des obligations convertibles émises en février 2022 et des actions de préférence de catégorie C

AB Science et les porteurs des obligations convertibles émises en février 2022 ont négocié un accord de principe aux termes duquel les termes et conditions du contrat d'émission obligataire seraient amendés pour prévoir, au 15 juillet 2023 et de manière automatique, la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions ordinaires d'AB Science sur la base d'un prix par action de 5,75 euros (soit le prix de souscription des ABSA).

Un accord de principe a également été négocié avec les porteurs d'actions de préférence de catégorie C (ADPC). Les ADPC seraient rachetées pour 1 euro symbolique par AB Science en vue de leur annulation. 520.786 bons de souscription d'actions (chaque bon permettant de souscrire une action ordinaire d'AB Science au nominal pendant une durée de 12 mois) seront émis en substitution des ADPC.

Par ailleurs, toujours en substitution des ADP C, une nouvelle catégorie d'actions de préférence serait créée, bénéficiant d'un dividende prioritaire (égal à 1,25% des ventes nettes du masitinib ou de tout royalties de licence, dans la limite 9,0 millions d'euros) et convertissables en 750.000 actions ordinaires d'AB Science si le cours de bourse d'AB Science dépasse un seuil de 30 euros pendant plus de 90 jours consécutifs.

Il sera proposé aux actionnaires de prolonger la durée de certaines lignes de bons d'ores et déjà émis, pour tenir compte de l'évolution de la stratégie d'AB Science et de son portefeuille clinique.