AB Science : un résumé des résultats de survie à long terme du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique

(Boursier.com) — AB Science SA annonce qu'un résumé des résultats de survie à long terme du masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a été sélectionné pour une présentation lors de la réunion annuelle de la Société Espagnole de Neurologie, qui se tiendra sous format virtuel du 22 novembre au 2 décembre 2021.

Ce résumé d'étude a reçu l'honneur d'être désigné comme "comunicación oral estelar" (présentation orale de premier plan). Au cours de cet événement, qui se déroulera en espagnol, les dernières avancées dans le domaine neurologique seront présentées et plus de 3.000 experts nationaux et internationaux devraient y participer.

La présentation, intitulée "Long-term survival analysis of masitinib in amyotrophic lateral sclerosis", sera donnée par le professeur Josep Gamez, M.D., Ph.D. (Directeur du Laboratoire du Système Nerveux Périphérique et Chef de la Clinique des Troubles Neuromusculaires à l'Institut de Recherche Vall d'Hebron, Barcelone, Espagne), un des principaux investigateurs de l'étude de phase 2/3 du masitinib (AB10015) dans la SLA.

Le professeur Gamez a déclaré : "La sélection de ce résumé pour une 'comunicación oral estelar' lors de la 73eme réunion annuelle de la Société Espagnole de Neurologie est une indication du niveau d'intérêt suscité par les données de survie à long terme de l'étude AB10015 du masitinib. Nous avons d'abord pensé que le masitinib pouvait améliorer la survie dans certains sous-groupes en observant les patients de l'étude AB10015 recrutés au sein de l'Unité de SLA de l'hôpital Vall d'Hebron. Les résultats globaux de survie à long terme ont confirmé cette impression en utilisant une cohorte de patients plus importante et multicentrique. Il a également été observé que l'effet du traitement est plus important lorsque le masitinib est initié à un stade précoce de la maladie".