AB Science : un résumé de l'étude de phase 3 dans la maladie d'Alzheimer a été sélectionné pour une présentation orale à l'AAIC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA annonce aujourd'hui qu'un résumé de son étude de phase 3 dans la maladie d'Alzheimer a été sélectionné pour une présentation orale à la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) (26-30 juillet 2021).

L'AAIC est la réunion internationale la plus importante et la plus influente consacrée aux dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et les démences. La conférence virtuelle de l'année dernière a attiré plus de 31 000 participants et plus de 3.000 présentations scientifiques. Cette année, la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) se déroulera à la fois en format présentiel (Denver, États-Unis) et en ligne (modèle de présentation hybride).

Le professeur Bruno Dubois, directeur de l'Institut de la Mémoire et de la maladie d'Alzheimer à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et investigateur coordonnateur de l'étude AB09004, présentera les principaux résultats dans le cadre de la session consacrée aux essais cliniques chez l'homme.

Les détails de cette présentation sont les suivants :

Intitulé de la présentation : Masitinib in mild to moderate Alzheimer's disease: Résultats de l'étude AB09004

Date : Jeudi 29 juillet 2021, 8h - 9h15 (Mountain Time)

Le professeur Olivier Hermine, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences a déclaré : "Il existe un besoin urgent d'approches thérapeutiques nouvelles qui ciblent les voies non-amyloïdes dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. La sélection de ce résumé d'étude pour une présentation orale à la Alzheimer's Association International Conference de cette année est une indication de l'impact potentiel du masitinib sur les options thérapeutiques existantes dans la maladie d'Alzheimer légère à modérée, ainsi que du niveau d'intérêt suscité par cette approche innovante."