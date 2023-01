AB Science : tirage de la 2e tranche de 6 ME dans le cadre du contrat de financement avec la BEI

(Boursier.com) — AB Science SA a reçu le versement d'un montant de 6 millions d'euros au titre de la seconde tranche du prêt de 15 ME accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Comme annoncé précédemment, le contrat signé avec la BEI prévoit un financement en deux tranches de 6 millions d'euros et d'une 3e tranche de 3 ME, chacune étant soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives, et qui sont satisfaites pour les deux premières tranches.

Chaque tranche de prêt est assortie de l'émission de BSA dont le nombre est calculé par rapport à un cours de référence de 14 euros.

La seconde tranche tirée par AB Science est également de 6 ME. Elle a une maturité de 5 ans et est donc remboursable en janvier 2028. Elle est assortie d'un taux d'intérêts annuel capitalisé de 7% et de l'émission de 115.830 bons de souscription d'actions donnant chacun le droit de souscrire à une action ordinaire d'AB Science à 14 euros pendant 15 ans. Ces BSA représentent 0,22% du capital actuel de la société (s'ils devaient être exercés dans leur intégralité).

La BEI dispose également d'une option de vente à la valeur intrinsèque (soit la différence entre le cours de bourse et le prix d'exercice) lui permettant d'exiger de la Société qu'elle rachète tout ou partie des BSA alors exerçables mais non encore exercés, dans certaines circonstances (par exemple en cas de changement de contrôle ou à la date de remboursement de la première tranche). En outre, la société dispose d'un droit de premier refus pour le rachat de tous les bons proposés à la vente à un tiers, sous réserve de certaines exceptions.

Sur la base de 115.830 actions nouvelles AB Science pouvant être émises sur exercice de la totalité de ces BSA, la société pourrait potentiellement recevoir un produit brut s'élevant à 1.621.620 euros.

Il est précisé qu'il n'y a aucune garantie que la BEI exerce tout ou partie des BSA ou que la Société reçoive un quelconque produit résultant de l'exercice de ces BSA.