AB Science : sélectionné dans le cadre du 6e appel à projets RHU

(Boursier.com) — AB Science SA indique qu'un nouveau programme de développement clinique du masitinib dans la drépanocytose fait partie des 19 projets lauréats et financés dans le cadre du 6e appel à projets "recherche hospitalo-universitaire en santé" du Programme d'investissements d'avenir. L'appel à projets "Recherche Hospitalo-Universitaire en santé" (RHU) du Programme d'investissements d'avenir (PIA), dont l'opérateur est l'Agence Nationale de la Recherche, vise à soutenir des projets de recherche innovants et de grande ampleur dans le domaine de la santé. Focalisés sur la recherche translationnelle, c'est-à-dire entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, les projets RHU associent acteurs académiques, hospitaliers et entreprises.

Pour cette 6e vague, un jury international a examiné 62 dossiers sur des critères de qualité scientifique, d'innovation mais aussi sur leur potentiel en matière de retombées médicales et socio-économiques. Il a proposé de retenir et financer 19 projets qui couvrent des aires thérapeutiques et des besoins médicaux variés. Ces 19 projets vont pouvoir bénéficier d'une aide exceptionnelle de 160 ME du programme d'investissement d'avenir.

Dans le cadre de cet appel à projet, le projet Sickmast, doté d'un financement de 9,2 ME, a pour objet :

- d'une part, d'identifier et de valider à partir d'une base de 1.500 patients (dont 700 déjà identifiés) des biomarqueurs mettant en évidence le rôle des mastocytes et des basophiles dans l'orchestration des complications aiguës et chroniques de la drépanocytose,

- et d'autre part, de démontrer dans un essai clinique de phase 2 l'efficacité du masitinib dans le traitement des complications aiguës et chroniques de la drépanocytose chez les patients identifiés à partir des biomarqueurs.

L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sera le promoteur de ces études de phase 2. AB Science interviendra principalement via la fourniture du masitinib et dans le suivi des données de pharmacovigilance du masitinib. AB Science reste libre d'exécuter comme il l'entend l'éventuelle phase 3 qui succédera à la phase 2 en cas de succès.

Un nouveau brevet a été déposé qui, s'il est accordé, prolongera jusqu'en 2040 la protection internationale du masitinib dans le traitement de la drépanocytose. Dans le cadre de l'accord de consortium mis en place pour les besoins de ses brevets, AB Science reversera à l'APHP des royalties en cas de commercialisation du masitinib dans la drépanocytose.