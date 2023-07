AB Science : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le 30 juin 2023 à Paris. Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 22.659.685 actions ordinaires et 39.226.930 droits de vote, soit 48,05% des actions ayant le droit de vote et 60,94% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 23ème résolution qui a été rejetée. Elle portait délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription.