AB Science reporte son assemblée générale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science reporte son assemblée générale annuelle. Dans le contexte exceptionnel de la pandémie du Covid-19 et conformément aux ordonnances prises le 25 mars 2020 par le Gouvernement (et en particulier l'ordonnance 2020-318 permettant la prorogation de trois mois du délai imparti pour approuver les comptes annuels), le Conseil d'administration, conscient de l'importance que revêt l'assemblée générale annuelle pour les actionnaires et excluant la possibilité d'organiser cet événement à huis clos, a pris la décision de reporter l'assemblée générale annuelle, habituellement réunie en juin, à une date ultérieure - en tout état de cause au plus tard au 30 septembre.

La date de l'assemblée sera communiquée ultérieurement, conformément aux dispositions en vigueur. "AB Science tient, en priorité, à assurer la santé et la sécurité de ses actionnaires, tout en maintenant leurs droits de participation dans les meilleures conditions à son assemblée générale annuelle", précise le groupe.