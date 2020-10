AB Science : ramène sa perte semestrielle à 8,8 ME

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel d'AB Science au 30 juin 2020 correspond à une perte de -6,89 millions d'euros, contre une perte de 10,58 ME au 30 juin 2019, soit une baisse du déficit opérationnel de 3,68 ME (-34,8%).

Le résultat financier au 30 juin 2020 est une perte de 1,89 ME (-2,43 ME un an plus tôt). Cette perte est également et principalement liée à la comptabilisation de la variation de juste valeur des passifs financiers. Cette variation engendre une perte non récurrente et sans effet sur la trésorerie. Au 30 juin 2019, la perte est de -2,43 ME. Elle est principalement liée à la comptabilisation de la variation de juste valeur des passifs financiers.

La perte nette s'élève à -8,8 ME (-13,01 ME au 30 juin 2019), en baisse de 32,4%.

Situation financière

Compte tenu du stade de développement des produits, les frais de développement ont été comptabilisés en charges, les perspectives de commercialisation étant difficiles à évaluer. La trésorerie est de 10,6 ME au 30 juin, à laquelle s'ajoutent 4,1 ME de crédit d'impôt recherche 2019 à recevoir de l'administration fiscale.

La consommation de trésorerie s'établit à 8,1 ME au 1er semestre (11,2 ME au 1er semestre 2019). Elle recule de -27%.

Perspectives

En 2020, AB Science continue à allouer la majeure partie de ses ressources à la poursuite du développement du masitinib, la molécule la plus avancée de la société.

En outre, la société initie deux études confirmatoires :

- dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique ;

- dans le traitement de la mastocytose systémique indolente.

AB Science anticipe d'initier une phase 1/2 dans les leucémies myéloïdes aigues réfractaires avec une nouvelle molécule développée par AB Science (AB8939).