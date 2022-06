AB Science : publication des résultats de son étude positive du masitinib dans l'asthme sévère

(Boursier.com) — AB Science SA annonce aujourd'hui la publication des résultats de son étude positive du masitinib dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux dans la revue évaluée par des pairs Journal of Asthma and Allergy.

L'article intitulé Efficacy and Safety of Masitinib in Corticosteroid-Dependent Severe Asthma: A Randomized Controlled Trial' est librement accessible sur le site internet de la revue: https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=81290

Lavinia Davidescu, MD, professeure de Pneumologie à l'Université d'Oradea, Roumanie et investigateur coordonnateur de l'étude AB07015 a déclaré : "Contrairement aux autres médicaments utilisés dans l'asthme sévère, le masitinib cible de manière innovante à la fois le mécanisme de la physiopathologie de l'asthme liée aux mastocytes et le mécanisme du remodelage des voies respiratoires lié au PDGFR. Les résultats de cette étude de phase 3 ont montré que les patients souffrant d'asthme sévère dépendant des corticostéroïdes et traités par le masitinib à la dose de 6 mg/kg/jour présentaient un risque plus faible d'exacerbations sévères de l'asthme par rapport aux patients du groupe placebo qui ne recevaient pas de masitinib. Le bénéfice du masitinib s'est également avéré être le plus important chez les patients les plus sévèrement atteints, c'est-à-dire ceux qui nécessitaient une dose cumulative de corticostéroïdes oraux plus élevée. Les données de tolérance de cette étude étaient conformes au profil de risque connu du masitinib, sans aucun nouveau problème lié à la toxicité du produit, ce qui indique que le masitinib pourrait constituer une nouvelle option thérapeutique efficace pour l'asthme sévère dépendant des corticostéroïdes oraux, y compris pour les patients asthmatiques sévères qui ne sont pas éligibles aux produits biologiques déjà enregistrés ou non répondeurs à ces traitements".