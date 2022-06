AB Science : publication d'une étude positive pour le masitinib dans le traitement de l'asthme

(Boursier.com) — AB Science a annoncé la publication dans la revue évaluée par des pairs Journal of Asthma and Allergy des résultats de son étude positive du masitinib dans le traitement de l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux. AB Science explique que cette étude de phase 3 (AB07015) évaluant le masitinib administré par voie orale à la dose de 6 mg/kg/jour contre le placebo a atteint son objectif principal : le masitinib a réduit significativement le nombre d'exacerbations sévères chez les patients présentant un asthme sévère non contrôlé par les corticoïdes oraux.

AB Science précise notamment qu'une sous-population prédéfinie de patients souffrant d'asthme sévère et présentant un taux élevé d'éosinophiles a également montré une réduction statistiquement significative du taux d'exacerbations de l'asthme sévère de 38%. Le bénéfice apporté par le masitinib était le plus élevé chez les patients prenant une dose cumulée de corticostéroïdes oraux supérieure (signe d'un asthme plus sévère et plus difficile à contrôler) avec une réduction statistiquement significative du taux d'exacerbations sévères de l'asthme allant jusqu'à 71% pour les patients ayant un nombre élevé d'éosinophiles prenant une dose annuelle cumulée de corticostéroïdes oraux supérieure à 1000 mg.