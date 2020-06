AB Science présentera les résultats précliniques de la molécule AB8939 au Congrès de l'AEH

(Boursier.com) — Un résumé des résultats précliniques de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë sera présenté sous format électronique lors du Congrès Annuel 2020 de l'Association Européenne d'Hématologie (AEH). Intitulée 'AB8939, a Novel Microtubule-Destabilizing Agent for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia', cette présentation digitale d'AB Science SA sera accessible à la demande sur la plateforme en ligne du congrès à partir du vendredi 12 juin à 8h30 (CEST) et jusqu'au 15 octobre 2020.

Le potentiel thérapeutique de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë a été démontré en utilisant des modèles de souris PDX (patient derived xenograft) résistants à la cytarabine (Ara-C) et à l'azacytidine. L'Ara-C est considéré comme l'agent cytotoxique le plus pertinent cliniquement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, tandis que l'azacitidine est un agent hypométhylant largement utilisé dans la leucémie myéloïde aiguë.

Dans l'ensemble, ces résultats confortent le développement de la molécule AB8939 comme traitement chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaires et non éligibles à une chimiothérapie intensive, et qui représentent une population particulièrement vulnérable avec un besoin médical élevé non satisfait , explique le professeur Olivier Hermine (auteur principal du résumé de l'étude et membre de l'Académie des Sciences).

Les principaux résultats de l'étude sont les suivants :

- La molécule AB8939 est capable de vaincre la résistance médiée par la glycoprotéine P (Pgp) et la myélopéroxydase (MPO)

- La molécule AB8939 est active dans la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/résistante à l'Ara-C, avec une activité observée dans tous les sous-types de leucémie myéloïde aiguë

- La molécule AB8939 seule ou associée à l'Ara-C a amélioré la survie et a réduit le fardeau de la maladie par rapport à l'Ara-C seule

- La molécule AB8939 est active dans la leucémie myéloïde aiguë résistante à l'azacitidine, avec une hématotoxicité considérablement réduite par rapport à l'azacytidine

Rappelons que le Congrès Annuel de l'AEH est une réunion phare concernant l'ensemble du spectre des études hématologiques. Le Congrès Annuel attire régulièrement 11.000 participants et experts du monde entier. En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, le Congrès aura lieu sous format virtuel, avec des contenus pré-enregistrés.