AB Science : présentera demain les résultats de l'étude de phase 2B/3 du masitinib

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA tiendra une web conférence le 6 mars 2020 avec les principaux leaders d'opinion afin de discuter des résultats de l'étude de phase 2B/3 du masitinib publiés le 20 février dernier dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS), et du rôle du masitinib comme possible traitement dans cette indication.

Cette web conférence sera animée par 4 principaux leaders d'opinion :

- Patrick Vermersch, MD, PhD (Université de Lille, France), leader d'opinion européen dans la sclérose en plaques,

- Friedemann Paul, MD (Charité-Universitätsmedizin Berlin), leader d'opinion européen dans la sclérose en plaques,

- Robert Fox (Centre Mellen pour la Sclérose en Plaques, clinique de Cleveland, Etats-Unis), leader d'opinion américain dans la sclérose en plaques,

- Olivier Hermine, MD, PhD (Hôpital Necker, Paris, France), président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences.

Durant cette web conférence, ils présenteront :

- Les traitements actuels dans les formes progressives de la sclérose en plaques,

- Les critères de différenciation du masitinib, qui s'expliquent par son mécanisme d'action qui cible le système immunitaire inné, via les mastocytes et la microglie,

- Les résultats de l'étude de phase 2B/3 du masitinib récemment publiés dans les formes progressives de la sclérose en plaques.

Cette présentation sera suivie d'une session de questions/ réponses avec les principaux leaders d'opinion et le management d'AB Science.

Rappelons que le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase conçu pour cibler les mastocytes et les macrophages de manière sélective, en inhibant les kinases c-Kit, Lyn, Fyn et MCSFR-1, ce qui peut avoir un large champ d'application dans les troubles neurodégénératifs tels que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la sclérose en plaques et potentiellement la maladie d'Alzheimer.

Le 20 février 2020, AB Science a annoncé que son étude de phase 2B/3 du masitinib dans la sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) et la sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS) a atteint son objectif principal.