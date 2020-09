AB Science présente les résultats de sa phase 3 dans l'asthme sévère au Congrès Annuel International de European Respiratory Society

(Boursier.com) — AB Science annonce qu'un résumé des résultats de son étude de phase 3 AB07015 dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux, a été sélectionné pour une présentation orale ALERT au 30ème Congrès Annuel International de l'European Respiratory Society (ERS, 7-9 septembre 2020). La session ALERT a pour but de présenter des résultats d'études cliniques importants et issus des soumissions d'essais cliniques randomisés (ECR) les plus innovants.

Pascal Chanez, professeur de maladies respiratoires à l'Université Aix-Marseille, France, présentera les résultats clés de l'étude positive de phase 3, AB07015, dans le cadre de la session A L E R T (Abstracts Leading to Evolution in Respiratory Medicine Trials). Il s'agit d'une session modérée au cours de laquelle plusieurs résumés d'étude sélectionnés sont présentés en direct, puis discutés par les présidents/modérateurs de session et le public. Ce résumé d'étude ALERT sera également présenté au format e-poster sur la plateforme du congrès et le résumé sera publié dans un supplément (édition de septembre 2020) de l'European Respiratory Journal.

Le Congrès International Annuel de l'European Respiratory Society (ERS) est la plus grande réunion dans le domaine respiratoire, qui a accueilli au cours des années précédentes plus de 20.000 délégués du monde entier et qui est reconnue comme étant une vitrine d'excellence dans tout le domaine de la médecine respiratoire. Le 30ème anniversaire du Congrès ERS sera un événement virtuel innovant et interactif.

Pascal Chanez a déclaré : "La sélection de ce résumé d'étude pour une présentation orale ALERT au Congrès ERS 2020 témoigne de la pertinence clinique de l'étude AB07015 et de l'impact potentiel du masitinib dans le traitement de l'asthme sévère".