AB Science : présentation demain sur les résultats du masitinib dans la maladie d'Alzheimer

AB Science : présentation demain sur les résultats du masitinib dans la maladie d'Alzheimer









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA, qui s'est adjugé une envolée boursière de 38,7% (14,34 euros) à l'annonce que son étude de phase 2B/3 du masitinib a atteint son critère d'évaluation principal prédéfini dans la maladie d'Alzheimer, tiendra une conférence virtuelle le 17 décembre pour faire le point sur ce sujet. Cette conférence virtuelle se tiendra en présence d'intervenants scientifiques de référence. Il s'agira de présenter et de discuter des résultats de l'étude de phase 2B/3 évaluant le masitinib dans la maladie d'Alzheimer.

Cette conférence virtuelle sera animée par :

- Bruno Dubois, MD (Institut neurologique du CHU de la Salpêtrière, Paris)

- Philip Scheltens, MD, PhD (Centre médical universitaire VU, Amsterdam)

- Jeffrey L. Cummings, MD (Chamber-Grundy Center for Transformative Neuroscience à l'UNLV, Las Vegas)

- Olivier Hermine, MD, PhD (Hôpital Necker, Paris, France), président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences

Au cours de la conférence, AB Science et les intervenants présenteront :

- Le rationnel scientifique du positionnement du masitinib dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, sous sa forme légère ou modérée

- Les résultats de l'étude de phase 2B/3 du masitinib dans la maladie d'Alzheimer

Cette présentation sera suivie d'une session de questions/réponses avec les intervenants et la direction d'AB Science.

Rappelons que le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase conçu pour cibler les mastocytes et les macrophages de manière sélective, en inhibant les kinases c-Kit, Lyn, Fyn et MCSFR-1. Il peut avoir un large champ d'application dans les troubles neurodégénératifs tels que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la sclérose en plaques et la maladie d'Alzheimer.