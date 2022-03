AB Science pourrait faire appel de la sanction de l'AMF

(Boursier.com) — AB Science SA, qui a été sanctionné par l'Autorité des Marchés Financiers à hauteur de 1 million d'euros, prend acte de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF mettant hors de cause son Président Directeur Général, Alain Moussy, dans une décision portant sur un possible manquement d'initié.

Dans sa décision du 24 mars, la Commission des sanctions de l'AMF a jugé qu'il n'existait pas d'information privilégiée au moment des deux augmentations de capital réalisées par AB Science les 24 et 27 mars 2017, ni au moment de la cession d'un bloc de titres réalisée par Alain Moussy le 31 mars 2017. La Commission des sanctions de l'AMF a donc totalement mis hors de cause Alain Moussy et estimé qu'AB Science n'avait pas manqué à ses obligations de communication lors de ces augmentations de capital de mars 2017.

La Commission des sanctions de l'AMF a néanmoins considéré qu'AB Science aurait dû communiquer dès le 7 avril 2017 la forte probabilité d'un avis négatif des autorités de santé européennes sur le dossier d'autorisation de mise sur le marché du masitinib pour le traitement de la mastocytose. En application de ses procédures internes, AB Science avait mis en place un différé d'information privilégiée à compter de cette date du 7 avril 2017, considérant que le décalage de la communication est dans l'intérêt de l'entreprise et en ligne avec la pratique de l'industrie de ne pas communiquer avant le vote final du CHMP, ou alors de retirer le dossier d'enregistrement, ce qu'AB Science n'avait aucune intention de faire.

AB Science estime donc que le montant de la sanction de 1 ME "apparaît difficilement compréhensible" alors qu'AB Science "n'est pas considérée comme ayant d'une quelconque manière profité de cette prétendue communication tardive".

Compte-tenu de cet écart d'appréciation portant sur un point technique relatif à l'un des critères du différé de communication d'information privilégiée, ainsi que du montant de la sanction prononcée, AB Science étudie l'opportunité de faire appel de cette décision.