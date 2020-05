AB Science : perte nette de 21,7 ME en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science annonce ses résultats financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2019 et présente l'actualité de ses activités. La perte nette est de 21,7 ME pour l'année 2019, en baisse de 16,6% par rapport à 2018 (-25,9 ME). Le déficit opérationnel est de 17,5 ME, soit une réduction des dépenses de 39,4% par rapport à 2018 (28,9 ME). La trésorerie ressort à 5,7 ME au 31 décembre 2019, à laquelle s'ajoute le refinancement de 12,3 ME réalisé en mars 2020.

En 2020, AB Science continuera à allouer la majeure partie de ses ressources à la poursuite du développement du masitinib, la molécule la plus avancée de la société.

Plusieurs résultats importants sont attendus en 2020 avec le masitinib :

Résultats de l'analyse finale de la phase 3 dans la maladie d'Alzheimer ;

Résultats de l'analyse finale de la phase 3 dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes inhalés et avec niveau élevé d'éosinophile ;

Résultats de l'analyse finale de la phase 3 dans le cancer du pancréas ;

Résultats de l'analyse finale de la phase 3 dans le cancer de la prostate...

Prochain rendez-vous avec l'information financière du 1er semestre 2020, le 30 septembre.