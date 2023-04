AB Science obtient un brevet sur le masitinib au Japon pour le traitement de la SLA

(Boursier.com) — L 'office des brevets du Japon a émis un avis d'acceptation pour un brevet d'AB Science relatif aux méthodes de traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) avec sa molécule phare, le masitinib (JP 2022037132A).

La protection de la propriété intellectuelle du masitinib dans la SLA est ainsi assurée jusqu'en 2037. Plus précisément, ce brevet confère une large protection au masitinib et aux composés apparentés de sa classe dans le traitement de la SLA dans une sous-population de patients initialement sélectionnés pour un traitement sur la base de l'agressivité de la maladie (telle que mesurée par le taux de progression fonctionnelle). Cette population de patients correspond au programme de développement clinique du masitinib dans la SLA (étude AB10015), et notamment l'essai clinique international randomisé de phase 3 en cours (AB19001).

Ce nouveau brevet renforce la famille de brevets clés de la société pour le masitinib, qui comprend les brevets américains US7423055B2, US8835435B2, US8993573B2, US8153792B2 et US20100093750A1 (ainsi que leurs équivalents à l'étranger).

Le masitinib a également reçu la désignation de médicament orphelin pour la SLA à la fois de l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Cette désignation de médicament orphelin confère respectivement 10 et 7 ans d'exclusivité commerciale en Europe et aux Etats-Unis à partir de l'enregistrement du produit.