AB Science : les résultats de l'étude AB07015 du masitinib dans l'asthme sévère seront présentés au colloque de l'ATS le 16 octobre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA annonce que les résultats de son étude AB07015 dans l'asthme sévère ont été sélectionnés pour être présentés au prochain colloque de l'American Thoracic Society (ATS).

L'Assemblée Allergie, Immunologie et Inflammation de l'ATS tiendra un colloque virtuel le 16 octobre 2020 à 10 h (EST). Il s'agit d'une réunion virtuelle animée durant laquelle les résumés d'étude sélectionnés dans le cadre de la conférence internationale de l'ATS 2020 (ATS 2020 Virtual) sont présentés en direct avec des questions des modérateurs et du public.

Pascal Chanez, professeur de maladies respiratoires à l'Université Aix-Marseille, France, présentera les résultats du masitinib dans le traitement de l'asthme sévère cortico-dépendant.

Le résumé complet de l'étude a été publié dans le American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2020 Volume 201. https://www.atsjournals.org/doi/book/10.1164/ajrccm-conference.2020.B93.

L'ATS est l'une des plus grandes conférences dans le monde pour les professionnels de la médecine pulmonaire à laquelle ont toujours participé les principaux leaders d'opinion ainsi que les décideurs dans la recherche dans l'asthme et la politique de santé. En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, la conférence internationale 2020 de Philadelphie, Etats-Unis, a été annulée et certains contenus de cette conférence sont désormais repris sous forme de contenu virtuel.

Pascal Chanez a déclaré : "La sélection de ce résumé d'étude pour une présentation en direct dans le cadre du colloque virtuel de l'ATS consacré aux essais cliniques dans les maladies des voies respiratoires témoigne de l'impact potentiel du masitinib dans le traitement de l'asthme sévère".

Olivier Hermine (président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences) a déclaré : "Il y a un fort rationnel scientifique pour développer le masitinib dans l'asthme sévère dans la mesure où les mastocytes et la signalisation PDFGR ont été identifiés comme étant des facteurs clés pour initier, promouvoir et soutenir les processus physiopathologiques qui entraînent les exacerbations de l'asthme et les changements structurels des voies respiratoires chez les asthmatiques sévères. De plus, une activité accrue des mastocytes est associée à la fois à l'asthme éosinophile (Th2-élevé) et à l'asthme non-éosinophile (Th2-faible)".