AB Science : le professeur Albert Ludolph fera une présentation sur le masitinib lors de la réunion annuelle de l'American Academy of Neurology

(Boursier.com) — AB Science SA annonce aujourd'hui que le professeur Albert Ludolph, MD, PhD (Président du Département de Neurologie à l'Hôpital Universitaire et à la Faculté de Médecine d'Ulm), fera une présentation sur le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) devant un public de leaders d'opinion spécialistes de la SLA, lors de la prochaine réunion annuelle de l'American Academy of Neurology (AAN) 2023 à Boston, aux États-Unis (22-27 avril 2023).

La réunion annuelle de l'AAN est la plus importante réunion de neurologie au monde, réunissant plus de 10.000 professionnels de la neurologie du monde entier.

Cette présentation est intitulée 'Masitinib Shows Prolonged Survival in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Patients with Mild or Moderate Disease Severity at Baseline'. Le résumé sera publié dans un supplément en ligne de la revue Neurology.

Cette présentation inclut les données de survie à long terme qui ont montré une augmentation significative de la survie de 25 mois en faveur du masitinib pour les patients atteints de SLA non sévère à l'inclusion. En outre, de nouvelles analyses réalisées pour les autorités réglementaires ont montré que le fait d'initier le traitement avec le masitinib chez les patients atteints de SLA avant la perte totale des fonctions physiques (correspondant à un score de 0 sur chacun des items de l'échelle ALSFRS-R) avait un effet significatif sur de nombreux critères d'évaluation après 48 semaines de traitement, y compris l'évaluation combinée de la fonction et de la survie (Combined Assessment of Function and Survival, CAFS), qui représente un critère d'évaluation clé pour de nombreuses autorités de santé.

Il convient de noter que cette dernière population comprend tous les patients, quel que soit la vitesse de progression de la maladie à l'inclusion, et inclut environ 80% de l'ensemble de la population de l'étude AB10015. En outre, l'exclusion des patients présentant une perte fonctionnelle totale est justifiée dans le contexte du traitement des maladies neurodégénératives, toute amélioration fonctionnelle étant au-delà de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un médicament, quelle que soit son efficacité à prévenir d'une nouvelle progression.