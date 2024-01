AB Science : le CHMP a proposé une réponse par écrit aux questions restées en suspens...

(Boursier.com) — AB Science indique que le Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP) lui a proposé de répondre par écrit aux questions restées en suspens à D195 de la procédure, au lieu d'aborder ces questions lors de "l'Oral Explanation", dans le cadre de sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique.

Au stade D195 de la procédure, certaines objections majeures subsistaient et un Oral Explanation était prévu le 24 janvier pour répondre à ces objections.

AB Science a accepté cette proposition, qui est inhabituelle à ce stade de la procédure, car elle offre à AB Science la possibilité de donner des réponses plus détaillées que lors de l'Oral Explanation et donne au CHMP plus de temps pour évaluer les réponses. Un nouvel Oral Explanation n'est pas obligatoire et sera programmé uniquement si des objections majeures subsistent après la revue des réponses écrites.

AB Science attend désormais un avis du CHMP au cours du deuxième trimestre 2024.