AB Science : La perte nette s'élève à 10,41 ME

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel d'AB Science, au 30 juin 2023, correspondait à une perte de -8,85 millions d'euros (-9,56 ME au 30 juin 2022), soit une amélioration du déficit opérationnel de 712 kE (7,5%).

La perte nette s'élève à -10,41 ME (-7,14 ME au 30 juin 2022), soit un résultat net par action de -0,22 euro.

Situation financière

La trésorerie d'AB Science s'établit à 14,8 ME au 30 juin, à laquelle s'ajoute 11,1 ME à percevoir au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020, 2021 et 2022. La structure de coûts d'AB Science diminue en préservant l'intégralité des fonctions essentielles.