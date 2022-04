AB Science : La perte nette s'élevait au 31 décembre 2021 à 14.463 KE

(Boursier.com) — AB Science annonce un déficit opérationnel de 13,8 millions d'euros en 2021, soit une réduction des dépenses de 6,4% par rapport à 2020. La trésorerie était de 8,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, à laquelle s'ajoute le financement de 7,5 millions d'euros conclu en février 2022 et 7,1 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021.

Le résultat financier au 31 décembre 2021 ressort en perte de 618 KE, contre une perte de 289 KE un an plus tôt, principalement liée à la comptabilisation de l'actualisation des avances conditionnées (représentant une perte de 1.262 KE) et à la variation de juste valeur des passifs financiers (gain de 703 KE). Ces effets engendrent des résultats non récurrents et sans effet sur la trésorerie.

La perte nette s'élève au 31 décembre 2021 à 14.463 KE contre 15.045 KE au 31 décembre 2020.