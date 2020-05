AB Science : important rendez-vous lundi

(Boursier.com) — AB Science SA tiendra une conférence web le lundi 11 mai, suite à la récente autorisation de l'Agence française du médicament (ANSM), d'initier une étude de phase 2 évaluant le masitinib en combinaison avec l'isoquercetine dans le traitement du COVID-19.

Cette étude (AB20001) est une étude clinique de phase 2 randomisée (1:1), ouverte, visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib associé à l'isoquercétine chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 modéré et sévère. L'étude recrutera 200 patients (âgés de plus de 18 ans et sans limite supérieure d'âge) dans des hôpitaux en France et dans d'autres pays. L'objectif principal est d'améliorer l'état clinique des patients après 15 jours de traitement.

Cette conférence web sera animée par le management d'AB Science ainsi que Jean-Pierre Kinet, co-président du comité scientifique d'AB Science et aura pour objet de présenter le design détaillé de l'étude et d'expliquer le rationnel scientifique de la combinaison du masitinib avec l'isoquercétine.