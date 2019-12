AB Science fait le point sur les résultats de phase 3 du masitinib dans l'asthme sévère

(Boursier.com) — AB Science fait un point sur la conférence web tenue avec les principaux leaders d'opinion autour des résultats de la phase 3 du masitinib dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux.

Le masitinib est un médicament administré par voie orale et pionnier dans le traitement de l'asthme sévère, qui cible les mastocytes de façon sélective. Le ciblage des mastocytes dans l'asthme s'appuie sur de solides bases scientifiques et l'étude AB07015 est la première étude de grande échelle positive dans l'asthme sévère avec un médicament qui cible les mastocytes.

Cette étude a démontré son efficacité dans une population difficile à traiter, dans laquelle 100% des patients ont reçu un traitement d'entretien de corticostéroïdes oraux à haute dose et ne se limitant pas aux patients ayant un taux élevé d'éosinophiles dans le sang. Les résultats du masitinib sur la réduction du taux d'exacerbations de l'asthme sévère sont cohérents et robustes.

Les données cliniques paraissent encourageantes et prometteuses quant au développement futur du masitinib dans le traitement de l'asthme sévère. Le profil de tolérance du masitinib est acceptable sur la base des données disponibles. La fréquence d'effets indésirables et d'effets indésirables graves est comparable entre le masitinib et le placebo.

Le masitinib a un positionnement unique dans l'asthme sévère, en raison de son mode d'administration (voie orale), de son mécanisme d'action, de la population ciblée identifiée, de l'utilisation concomitante de corticostéroïdes oraux et de la prise en compte du taux d'éosinophiles dans la population étudiée. Il existe toujours un besoin de thérapies alternatives dans le traitement de l'asthme malgré les progrès réalisés au cours des dernières années. Le masitinib propose donc plusieurs possibilités de positionnement dans l'asthme sévère, en complément des traitements biologiques.