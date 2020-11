AB Science et la BEI annoncent la signature d'un accord de prêt d'un montant global de 15 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA et la Banque européenne d'investissement, la banque de l'Union Européenne, annoncent la signature, ce jour, d'un accord de prêt d'un montant global de 15 millions d'euros.

Le Prêt Covid-19 permettra à AB Science de financer le programme de développement clinique évaluant le masitinib dans le traitement de la Covid-19.

Le masitinib pourrait être efficace dans le traitement de la Covid-19 en raison de son double mécanisme d'action anti-inflammatoire et antivirale récemment découvert. Le masitinib inhibe en effet directement la protéase 3CL, la protéase principale du SRAS-CoV-2 directement impliquée dans la réplication du virus.

Ce premier partenariat avec la BEI pourrait être appelé à se développer à l'avenir puisque des discussions ont été engagées pour un financement complémentaire relatif aux autres indications dans lesquelles le masitinib est ou pourrait être évalué, pour une enveloppe maximale de 30 millions d'euros.

Ce financement bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le coeur financier du Plan d'investissement pour l'Europe, dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne s'associent pour engager des investissements prioritaires dans l'Union Européenne. Il repose également sur le Mécanisme de partage des risques d'InnovFin qui cible les initiatives de recherche d'entreprises soutenues par Horizon 2020, le programme-cadre de l'Union Européenne pour la recherche et l'innovation.

L'association de l'expertise de la BEI et du soutien de la Commission européenne avec la garantie InnovFin a permis la mise en place d'un financement innovant et sur-mesure, adapté aux besoins d'AB Science.

Le Prêt Covid-19 est composé de deux tranches de six millions d'euros chacune, et d'une troisième tranche de trois millions d'euros. La première tranche devrait être libérée dans les prochaines semaines. Les deux autres tranches seront libérées ultérieurement, sous réserve de l'atteinte de certains jalons, relatifs notamment aux progrès cliniques dans l'étude d'AB Science pour le traitement de la Covid-19 et aux futurs financements en capitaux propres d'AB Science.

Le Prêt Covid-19 est complété par un accord d'émission de bons de souscription d'actions (les "BSA") au bénéfice de la BEI. Le nombre de BSA devant être émis par AB Science à l'occasion du tirage de chacune des tranches du Prêt Covid-19 sera fonction du cours de référence d'AB Science précédant le tirage de chacune des tranches et du montant de la tranche considérée. A titre illustratif uniquement, sur la base d'un cours de référence à 10 euros, AB Science devrait émettre 162.162 BSA concomitamment au tirage de la première tranche. Chaque BSA donnera le droit de souscrire à une action ordinaire d'AB Science à un prix égal au cours de référence (décoté de 5%), pendant 15 ans.

Le cas échéant, AB Science publiera un communiqué de presse à l'occasion du tirage de chacune des tranches du Prêt Covid-19, précisant ses termes et conditions et le nombre définitif de BSA émis concomitamment.

Alain Moussy, co-fondateur et Président Directeur Général d'AB Science, déclare : "C'est un accord important car ce prêt significatif marque l'intérêt d'un acteur institutionnel européen de référence pour le développement du masitinib. Le prêt de la BEI pour soutenir le développement du masitinib dans la Covid-19 démontre que le masitinib est une option crédible grâce à son double mécanisme d'action antivirale et anti-inflammatoire. Nous espérons que ce premier financement sera le début d'un partenariat pérenne avec la Banque européenne d'investissement, notamment pour accélérer le développement de nouveaux médicaments pour des maladies où les solutions thérapeutiques sont inexistantes ou insuffisantes".

"Je suis très heureux d'annoncer ce financement avec AB Science. La lutte contre la Covid-19 est une priorité de l'action de la Banque de l'Union Européenne et le soutien au développement d'options thérapeutiques susceptibles de répondre à la situation d'urgence sanitaire s'inscrit dans cette démarche", a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d'ajouter : "Les PME sont une source importante d'innovations en matière médicale sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est pourquoi il est important de les soutenir et de les accompagner."

Dans ce contexte de crise sanitaire, ce nouveau financement reflète la forte mobilisation de la BEI pour soutenir la mise en place de solutions et thérapies nouvelles et efficaces pour le traitement de la Covid-19. Avec ce nouveau financement, ce sont au niveau européen 600 millions d'euros qui ont été investis en soutien à 19 biotechs et medtechs engagées dans la lutte contre l'épidémie.