AB Science émet 4,5 ME sous forme d'OCA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science a conclu, avec des investisseurs qualifiés, un accord portant sur un financement de 4,5 millions d'euros par émission d'obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions.

L'émission porte sur 90.000 OCABSA, représentant un emprunt obligataire de 4,5 millions d'euros. Elle vient renforcer la position de trésorerie d'AB Science pour le développement de son programme de recherches cliniques.

Les 90.000 OCA seront émises à une valeur nominale unitaire de 50,0 euros, ce qui représente un montant total d'emprunt obligataire de 4,5 millions d'euros.

Les OCA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris, et ne seront par conséquent pas cotées. Les OCA seront automatiquement converties en actions ordinaires d'AB Science si AB Science réalise dans les six prochains mois, soit avant la Date de Maturité, une augmentation de capital d'un montant minimum de 5 millions d'euros.

A chaque OCA sera attaché un BSA, immédiatement détaché après l'émission des OCABSA. Les BSA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris, et ne seront par conséquent pas cotés. Les BSA seront cessibles par leurs porteurs et seront exerçables à compter de leur émission et jusqu'au 31 décembre 2021. Les BSA n'ayant pas été exercés au terme de la Période d'Exercice deviendront caducs et perdront toute valeur. Chaque BSA donnera droit à son porteur, pendant la Période d'Exercice, de souscrire une action ordinaire d'AB Science. Le prix de souscription d'une action ordinaire nouvelle sur exercice d'un BSA sera égal à 12,65 euros.