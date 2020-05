AB Science : du nouveau sur l'étude de phase 3 du masitinib dans l'asthme sévère

(Boursier.com) — AB Science SA annonce aujourd'hui qu'un résumé des résultats de son étude de phase 3 AB07015 dans l'asthme sévère non contrôlé par les corticostéroïdes oraux (OCS), a été sélectionné pour une présentation orale à la conférence 2020 de l'European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI), qui se tiendra sous un format numérique cette année, les 6-8 juin 2020.

Lavinia Davidescu (MD, PhD), professeur de pneumologie à l'Université d'Oradea, Roumanie, et coordonnateur de l'étude AB07015 présentera les résultats clés de l'étude positive de phase 3, AB07015, dans le cadre d'un d'une présentation orale consacrée aux derniers essais cliniques intitulée "Allergy Diagnosis and Asthma".

L'EAACI est l'un des congrès académiques les plus prestigieux en médecine pulmonaire et le plus grand congrès mondial spécialisé dans le domaine des allergies et de l'immunologie clinique. Le congrès annuel attire régulièrement 7.000 à 8.000 participants et experts du monde entier. En raison de la pandémie actuelle du COVID-19, l'EAACI organisera le congrès annuel 2020 dans un format numérique avec des contenus pré-enregistrés disponibles à partir du 6 juin 2020 sur le site internet de l'EAACI.

Les résumés d'étude présentés seront également publiés sur la médiathèque de l'EAACI et dans la revue officielle de l'EAACI " Allergy " après le congrès.