AB Science : du nouveau dans le cancer du pancréas

AB Science : du nouveau dans le cancer du pancréas









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA annonce aujourd'hui que les résultats de l'étude AB12005 du masitinib dans le cancer du pancréas ont été sélectionnés pour être présentés à la prochaine réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

La réunion annuelle 2021 de l'ASCO, qui se déroulera en ligne du 4 au 8 juin, rassemblera l'un des publics les plus importants et les plus diversifiés en oncologie. Il s'agit historiquement de l'une des plus grandes conférences au monde pour les professions médicales en oncologie, avec une participation de 45 000 personnes pour la réunion annuelle de 2020.

Joël Ezenfis, chef du service d'oncologie médicale du Centre Hospitalier Sud Francilien, France, et investigateur coordonnateur principal de l'étude, présentera les résultats de l'étude AB12005 du masitinib dans le cadre d'une session où plusieurs résumés d'études seront discutés. Ces travaux ont été sélectionnés par le comité du programme scientifique de l'ASCO parmi plus de 5.400 résumés d'étude soumis.