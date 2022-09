AB Science : du nouveau !

(Boursier.com) — AB Science SA annonce aujourd'hui la poursuite de l'étude de phase 2 évaluant l'activité antivirale du masitinib chez les patients ayant un diagnostic confirmé de COVID-19, suite à la recommandation formulée par le comité indépendant de revue des données (IDMC).

Cette étude de phase 2 (AB21002) randomisée (1:1), en double aveugle, menée sur 78 patients, vise à évaluer l'efficacité antivirale du masitinib chez les patients non hospitalisés qui risquent de développer un COVID-19 sévère et chez les patients hospitalisés ayant besoin d'oxygène (via un masque ou une canule nasale).

L'analyse visait à évaluer la sécurité du traitement et était basée sur les premiers 50% du recrutement cible de l'étude. L'IDMC a indiqué qu'il n'y avait pas de problème de tolérance et a recommandé la poursuite de l'étude sans restrictions.

Cette étude vise la même population que les traitements antiviraux enregistrés, à savoir le Paxlovid (Pfizer) et le Molnupiravir (Merck).

AB Science a actuellement deux études cliniques de phase 2 en cours dans le traitement du COVID-19 :

L'étude AB21002, qui vise à évaluer l'activité antivirale du masitinib chez les patients atteints de COVID-19 léger à modéré.

L'étude AB20001, qui vise à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib associé à l'isoquercétine chez les patients hospitalisés atteints de COVID-19 modéré ou sévère.

Les deux études ont à présent reçu une recommandation positive de l'IDMC.