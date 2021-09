AB Science : deux présentations scientifiques programmées dans la SLA

Crédit photo © AB Science

(Boursier.com) — AB Science présentera les dernières données cliniques de survie à long terme dans la Sclérose latérale amyotrophique au colloque international 2021 de la Sclérose latérale amyotrophique (SLA) et des maladies du motoneurone (SLA/MND SYMPOSIUM).

Le colloque international 2021 de la SLA et des maladies du motoneurone se tiendra virtuellement du 7 au 10 décembre. Il s'agit de la plus grande conférence médicale et scientifique consacrée aux progrès de la science dans le domaine de la SLA et du motoneurone. Il s'agit également de l'événement le plus important de l'année consacré à la SLA pour discuter des dernières avancées dans le domaine de la recherche clinique.

Les résumés acceptés incluent une présentation orale qui sera donnée dans la cadre de la session consacrée aux essais cliniques et au design des essais, ainsi qu'une présentation ePoster accompagnée d'un commentaire vidéo préenregistré. Tous les résumés seront publiés dans un supplément en ligne et en libre accès de la revue Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration.

Les deux présentations acceptées au 32eme colloque international de la SLA et des maladies du motoneurone sont :

- en présentation orale, 'Long-term follow-up of masitinib study AB10015 shows prolonged survival in patients that start treatment prior to severe impairment of functionality', par le Professeur Albert Ludolph, MD, PhD (président du département de neurologie de l'hôpital universitaire et de la faculté de médecine d'Ulm en Allemagne, et coordonateur principal de l'étude de phase 3 du masitinib AB19001)

- en ePoster, 'Long-Term Survival Analysis from Masitinib Early Access Named Patient Program' par le Dr Jesus S Mora, MD (Directeur de l'Unité SLA à l'Hôpital San Rafael à Madrid et coordonateur principal de l'étude de phase 3 du masitinib AB10015).