AB Science creuse sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Après 629 kE de chiffre d'affaires, le résultat opérationnel de AB Science au 30 juin 2022 correspond à une perte de -9,56 millions d'euros (-6,04 ME au 30 juin 2021), soit une hausse du déficit opérationnel de 3,52 ME (58,3%) par rapport au 1er semestre 2021

La perte nette s'élève à -7,14 ME contre une perte de -4,65 ME au 30 juin 2021.

La trésorerie d'AB Science ressort à 7,64 ME, à laquelle s'ajoute 7,1 ME au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021 et un contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement dont 12 ME sont disponibles.