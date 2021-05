AB Science : conférence virtuelle sur les résultats du MASITINIB dans le cancer de la prostate le 25 mai

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AB Science SA annonce qu'elle tiendra une conférence virtuelle le 25 mai 2021, avec la participation d'intervenants scientifiques de référence, afin de présenter et de discuter des résultats de l'étude de phase 2B/3 évaluant le masitinib dans le cancer de la prostate.

La conférence virtuelle se tiendra le mardi 25 mai 2021 de 18h30 à 19h30 CET (12h30 à 13h30 ET).

Cette conférence virtuelle sera animée par trois intervenants scientifiques de référence :

-Stéphane Oudard, MD, PhD, Responsable de la structure de recherche clinique et translationnelle en oncologie à l'Hôpital Georges Pompidou à Paris, France

-Theo M. de Reijke, MD, PhD, FEBU, Associate Professor à l'Amsterdam University Medical Centers, Amsterdam, Pays-Bas

-Olivier Hermine, MD, PhD, Chef du service d'hématologie adulte de l'hôpital Necker à Paris, France, président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences

Au cours de la conférence, AB Science et les intervenants présenteront :

-Le rationnel scientifique du positionnement du masitinib dans le traitement du cancer de la prostate

-Les résultats de l'étude de phase 2B/3 du masitinib dans le cancer de la prostate

-Le positionnement du masitinib par rapport aux options thérapeutiques actuelles dans le cancer de la prostate

Cette présentation sera suivie d'une session de questions/réponses avec les intervenants et la direction d'AB Science.

Le masitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase conçu pour cibler les mastocytes et les macrophages de manière sélective, en inhibant les kinases c-Kit, Lyn, Fyn et MCSFR-1, des composants essentiels du microenvironnement de la tumeur qui favorisent l'angiogenèse et la croissance tumorale et contribuent à la genèse des tumeurs par suppression de la réponse immunitaire.

Le 29 avril dernier, AB Science a annoncé que son étude de phase 2B/3 du masitinib (AB12003) dans le cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chimiothérapie avait atteint son critère d'évaluation principal prédéfini.