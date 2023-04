AB Science : comptes publiés

(Boursier.com) — AB Science annonce une perte opérationnelle consolidée au 31 décembre 2022 de 15,9 millions d'euros, contre une perte de 13,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse du déficit opérationnel de 2,1 millions d'euros (15,4%). La

Trésorerie était de 7,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, à laquelle s'ajoute l'apport en numéraire de 11,5 millions d'euros dans le cadre de l'augmentation de capital conclue en avril 2023, 7,1 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021 et 6 millions d'euros pour la deuxième tranche du financement avec la Banque Européenne d'Investissement tirée en janvier 2023.

Le résultat opérationnel au 31 décembre 2022 correspond à une perte de 15.937 KE, contre une perte de 13.808 KE au 31 décembre 2021, soit une hausse du déficit opérationnel de 2.129 KE (15,4%).

Les produits d'exploitation, exclusivement constitués du chiffre d'affaires lié à l'exploitation d'un médicament en médecine vétérinaire, se sont élevés au 31 décembre 2022 à 958 KE, contre 1.607 KE un an plus tôt.

Les charges opérationnelles se sont élevées au 31 décembre 2022 à 16.896 KE, contre 15.415 KE au 31 décembre 2021, soit une hausse de 9,6%.

Les charges de commercialisation sont stables par rapport au 31 décembre 2021, passant de 493 KE au 31 décembre 2021à 480 KE au 31 décembre 2022.

Les charges administratives ont baissé de 15%, passant de 3.578 KE au 31 décembre 2021 à 3.040 KE au 31 décembre 2022.

Les frais de recherche et développement ont augmenté de 2.112 KE, soit 18,8%, passant de 11.233 KE au 31 décembre 2021 à 13 345 KE au 31 décembre 2022.

Le gain de 2.326 KE au 31 décembre 2022 est principalement liée à la comptabilisation de la variation de la juste valeur entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2021 des actions de préférence issues de la conversion des emprunts obligataires en décembre 2016 (catégorie C) soit un gain financier de 2.557 KE sans impact sur la trésorerie sur la période.

La perte nette consolidée s'élève au 31 décembre 2022 à 13.615 KE contre une perte de 14.463 KE au 31 décembre 2021, en diminution de 5,9%.

Augmentation de capital pour un montant de 15 millions d'euros

AB Science a annoncé le 24 avril le succès de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles sont attachés des bons de souscription d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'augmentation de capital a consisté en un placement privé conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier et a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de la délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vertu de la vingtième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 29 juin 2022. Elle donne lieu à l'émission de 2.608.686 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions.

L'Augmentation de Capital s'est faite par apport en numéraire à hauteur d'environ 11,5 millions d'euros et par compensation de créances pour le solde, soit environ 3,0 millions d'euros (créances liées au préfinancement du crédit impôt recherche de l'exercice 2020 et arrivant à échéance en 2023, ainsi qu'environ 500.000 euros d'intérêts échus à date au titre des obligations convertibles émises en février 2022).

Deux bons de souscription d'action donnant droit de souscrire à une action, la totalité des 2.608.686 ABSA ainsi que la totalité des 1.304.343 actions nouvelles qui seraient émises lors de l'exercice des bons de souscription d'actions, soit un total de 3.913.029 titres de la Société, représentent 7,36% du capital social actuel de la Société.

Le prix d'émission des ABSA a été fixé à 5,75 euros (0,01 euro de valeur nominale et à 5,74 euros de prime d'émission) et le prix d'exercice des BSA à 8.625 euros, représentant ainsi une levée de fonds totale d'environ 15,0 millions d'euros (en prenant en compte l'exercice des BSA, le montant maximum de l'augmentation de capital pourrait être porté à environ 26,3 millions d'euros).

Les BSA pourront être exercés du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030.