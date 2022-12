AB Science : avis d'insuffisance de l'agence Health Canada pour le masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique

(Boursier.com) — AB Science annonce avoir reçu un avis d'insuffisance (Notice of Deficiency - NOD) dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique.

AB Science explique que ce NOD signifie que l'agence Health Canada a demandé que des informations supplémentaires soient communiquées dans le cadre de la demande de mise sur le marché du masitinib. Le processus d'examen a été interrompu et reprendra quand ces informations auront été communiquées à Health Canada.

Lorsque l'examen scientifique d'un dossier de demande de mise sur le marché est terminé et qu'il est jugé incomplet ou non conforme, un avis de non-conformité (Notice of Non-compliance - NON) est notifié au promoteur. La différence entre un NOD et un NON est que l'examen du dossier n'est pas terminé lorsqu'un NOD est notifié. La réponse à un NOD doit être soumise dans les 90 jours calendaires suivant la notification du NOD par l'agence.

AB Science va ainsi se rapprocher de Health Canada afin de répondre aux objections de l'agence, avec l'intention de reprendre le processus d'examen du dossier dans les délais impartis.