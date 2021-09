AB Science autorisé à lancer une seconde étude de phase 2 dans le traitement de la Covid-19

(Boursier.com) — Une nouvelle étude clinique du masitinib chez les patients présentant des symptômes légers à modérés de la COVID-19 a été approuvée par les autorités réglementaires de Russie et d'Afrique du Sud. L'étude AB21002 d'AB Science, la deuxième étude de phase 2 du masitinib dans la COVID-19, est intitulée 'A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 2 clinical trial to evaluate the antiviral efficacy of masitinib in patients with symptomatic mild to moderate COVID-19'.

Le masitinib est développé en tant que nouveau traitement antiviral inhibiteur de protéase du SARS-CoV-2, avec deux études de phase 2 dans les populations complémentaires de patients non hospitalisés (non sévères) et hospitalisés (sévères) atteints de la COVID-19. Le masitinib est considéré comme particulièrement bien adapté au traitement de la COVID-19 peu après l'infection (avant l'hospitalisation) lorsqu'un antiviral est susceptible d'avoir le plus d'effet, en raison de sa facilité d'administration par voie orale (comprimé). Actuellement, le masitinib est l'un des inhibiteurs de protéase administré par voie orale les plus avancés en développement clinique, dans la mesure où son profil de risque est bien connu, ayant déjà été évalué sur des milliers de patients dans d'autres indications.

L'étude AB21002 évaluera l'efficacité antivirale du masitinib à 3 dosages différents, administré en association aux thérapies optimales actuelles, par rapport au placebo associé aux thérapies optimales actuelles. L'étude doit recruter 78 patients (âgés de 18 ans ou plus et sans limite d'âge) dans des centres médicaux en France et dans d'autres pays. L'objectif d'efficacité principal sera de démontrer que le masitinib peut réduire la charge virale du SARS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19) plus rapidement qu'un groupe contrôle placebo, qui recevra les thérapies optimales actuelles. La population de l'étude AB21002 cible donc les patients ambulatoires (non hospitalisés) présentant une maladie légère ou les patients hospitalisés ne nécessitant pas de ventilation non invasive (score de 4 et 5 sur l'échelle de progression clinique de l'OMS pour la COVID-19).

A l'heure actuelle, il y a peu de médicaments antiviraux disponibles pour traiter la COVID-19. Par conséquent, il y a un besoin urgent de développer de nouveaux composés antiviraux afin de contrer les variants. En effet, malgré la disponibilité de vaccins efficaces, le besoin en thérapies antivirales demeure élevé car une partie importante de la population mondiale ne se fera pas vacciner.

Comme pour le traitement du VIH (virus de l'immunodéficience humaine), il est attendu qu'une stratégie de traitement efficace contre le SARS-CoV-2 dépende de l'association de médicaments ciblant à la fois la polymérase et la protéase du virus.