AB Science annonce l'initiation de la couverture de son titre par deux sociétés d'analyse financière

(Boursier.com) — AB Science SA annonce l'initiation de la couverture de son titre par deux sociétés d'analyse financière, DNA Finance d'une part, et In Extenso Finance d'autre part.

DNA Finance estime qu'AB Science se présente comme une opportunité d'investissement particulièrement intéressante dans le secteur des biotechnologies.

In Extenso a initié le titre à "l'achat fort".

Ces nouvelles initiations de recherche ont pour objectif de renforcer la visibilité du titre AB Science auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et d'élargir sa base d'investisseurs. Elles s'ajoutent à la couverture du titre par Chardan, une banque d'investissement basée aux Etats-Unis et spécialisée dans les biotechnologies et les technologies de la santé.

Les notes d'analyse de DNA Finance et de In Extenso sont disponibles sur le site Internet du Groupe dans la rubrique " Analystes Financiers ": https://www.ab-science.com/fr/investisseurs/analystes-financiers/

Cotation...

DNA Finance est une société spécialisée dans la recherche action pour des sociétés cotées du secteur de la santé.

In Extenso est un acteur de référence dans le conseil en évaluation et ingénierie et qui fournit des services de recherche sur les actions. Elle est agréée listing sponsor et accompagne les sociétés cotées sur les marchés Euronext, Euronext Growth et Euronext Access.