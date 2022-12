AB Science : accord de la FDA pour l'étude de Phase 3 du masitinib dans la sclérose en plaques

(Boursier.com) — AB Science annonce avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour initier l'étude confirmatoire de Phase 3 avec le masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques.

Cette décision fait suite aux autorisations reçues de plusieurs pays européens, dont l'Agence française du médicament (ANSM). Cette autorisation de démarrer une étude confirmatoire en neurologie est la troisième obtenue de la part de la FDA après les études dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (AB19001) et la maladie d'Alzheimer (AB21004).

Cette étude AB20009 est en phase de recrutement actif. Il s'agit d'une étude de phase 3 randomisée en double aveugle visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active.

L'étude doit recruter 800 patients et son critère principal est l'effet du masitinib sur le délai avant progression confirmée du handicap. Son objectif est de confirmer les résultats positifs de l'étude de phase 2B/3 (AB07002).

AB Science rappelle que le masitinib est positionné dans les formes progressives de la maladie et qu'il n'existe actuellement qu'un seul traitement pour les formes progressives primaires et aucun pour les formes secondairement progressives non-actives, qui représentent respectivement environ 15% et 35% des cas de sclérose en plaques, soit environ 500.000 patients aux Etats-Unis et en Europe.

Le masitinib cible la microglie et les mastocytes, qui sont deux cellules du système immunitaire inné associées à la pathologie des formes progressives de la sclérose en plaques. Le mécanisme d'action du masitinib est différent et potentiellement complémentaire des autres inhibiteurs de tyrosine kinase en cours de développement dans la sclérose en plaques, qui sont des inhibiteurs de BTK qui ciblent la microglie et les lymphocytes B.