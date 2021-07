AB Science a présenté les résultats du masitinib dans l'étude de phase 3 de la maladie d'Alzheimer à l'AAIC

Crédit photo © AB Science

(Boursier.com) — Comme annoncé, AB Science a présenté les résultats de l'étude de phase 3 du masitinib dans la maladie d'Alzheimer à la Alzheimer's Association International Conference (AAIC - 26-30 juillet 2021).

L'AAIC est la réunion internationale la plus importante et la plus influente consacrée aux dernières recherches sur la maladie d'Alzheimer et les démences. La conférence virtuelle de l'année dernière a attiré plus de 31.000 participants et plus de 3.000 présentations scientifiques. Cette année, la Alzheimer's Association International Conference (AAIC) s'est déroulée en format présentiel (Denver, Etats-Unis) et en ligne (modèle de présentation hybride).

Les résultats présentés ont montré que le masitinib peut générer un effet significatif par rapport au placebo sur le critère d'évaluation principal correspondant à la variation du score ADAS-cog par rapport à l'inclusion, un instrument qui mesure l'effet sur la cognition et la mémoire.

Il a également été observé que le masitinib améliorait le score ADCS-ADL (Alzheimer's Disease Cooperative Study Activities of Daily Living), un instrument qui évalue les activités de la vie quotidienne.

En outre, la tolérance du masitinib en tant qu'adjuvant d'un inhibiteur de la cholinestérase et/ou de la mémantine était acceptable et conforme à son profil de risque connu. Il convient de noter que ce résultat s'inscrit dans le contexte d'une population relativement âgée (âge moyen d'environ 73 ans) présentant des comorbidités.

Le professeur Bruno Dubois a déclaré : "Les résultats de cette étude démontrent, pour la première fois, qu'un médicament ciblant les cellules immunitaires innées du système neuro-immunitaire peut être bénéfique pour les personnes atteintes des formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer".