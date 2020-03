AB InBev : AG en vue

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Convocation à participer à l'Assemblée générale ordinaire et

extraordinaire des actionnaires du 29 avril 2020

Le conseil d'administration d'Anheuser-Busch InBev SA/NV invite les actionnaires de la société à participer à une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le mercredi 29 avril

2020 à 11H à Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.

"Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des mesures et recommandations prises par les autorités publiques en Europe et en Belgique, nous encourageons vivement les actionnaires à ne pas assister à l'Assemblée en personne ni à voter par procuration, mais plutôt à voter à distance avant l'Assemblée en suivant les règles énoncées dans la présente convocation" commente le groupe.

La Société n'autorisera l'accès des actionnaires, des mandataires et de toute autre personne à l'Assemblée que dans la stricte limite permise au regard des mesures prises par les autorités belges et applicables au moment de l'Assemblée et en tenant compte des recommandations des autorités publiques, des considérations de santé et de sécurité et du bon sens.

Si, au moment de l'Assemblée, une loi ou un arrêté belge permet de limiter l'exercice par les actionnaires de leurs droits aux assemblées générales exclusivement par le biais du vote à distance et d'interdire la présence en personne de tout actionnaire, mandataire ou autre personne, la Société envisagera d'utiliser ce droit en vue d'éviter tout risque lié à la propagation de Covid-19 à l'occasion de l'Assemblée.

En fonction de l'évolution de la situation Covid-19 dans les prochaines semaines et de l'adoption de toute loi ou arrêté belge applicable à la tenue des assemblées générales, la Société pourra communiquer davantage en ce qui concerne la date, la participation et l'organisation de l'Assemblée par le biais d'un communiqué de presse.