77 Apple Stores refermés aux Etats-Unis pour cause de Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Plus d'un Apple Store américain sur quatre aura fermé ses portes d'ici à la fin de la semaine, pour cause de forte progression des cas de coronavirus dans plus de la moitié des 50 Etats du pays. La firme à la pomme a ainsi annoncé mercredi qu'elle allait refermer temporairement 30 magasins supplémentaires d'ici à la fin de la semaine, ce qui portera le nombre d'Apple Stores refermés à 77, soit 28% des 271 points de vente exploités par le géant de smartphones aux Etats-Unis.

A Wall Street, le cours de l'action Apple est passé du vert au rouge après cette informations, pour céder en clôture 0,19% à 364,11$. Le titre reste cependant proche de ses sommets historiques (à 366,53$ le 23 juin), et il a gagné 24% depuis le début de l'année.

Le groupe de Cupertino a notamment refermé la totalité de ses points de vente en Floride (qui fait face à une hausse record du nombre de cas ces derniers jours) ainsi que de nombreux magasins dans la région de Los Angeles et d'autres zones de Californie. De nombreux Apple Stores vont aussi fermer dans l'Alabama, en Georgie, dans l'Idaho, la Lousiane, le Nevada et l'Oklahoma.

Au moins 16 des 50 Etats américains ont été amenés depuis la fin de la semaine dernière à ralentir, voire à interrompre le processus de réouverture de leurs économies, en raison d'une flambée de nouveaux cas de Covid-19, sur fond de polémique croissante sur le non-respect des mesures de distanciation sociale, notamment le port du masque dans les lieux publics. Le coronavirus a désormais fait plus de 127.600 décès aux Etats-Unis pour plus de 2,65 millions de cas.