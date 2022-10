5G : TIM et Qualcomm annoncent leur collaboration

(Boursier.com) — TIM et Qualcomm annoncent leur collaboration pour offrir des applications '5G' innovantes en ondes millimétriques pour une gestion plus efficace des villes et des solutions de nouvelle génération pour des expériences immersives améliorées.

Grâce à la technologie mmWave, ils seront en mesure d'offrir une expérience de concert améliorée lors de l'événement qui se tiendra à Pompéi la semaine prochaine, avec certains dispositifs 5G mmWave XR/réalité étendue, par le biais d'une scénographie élevée et d'une imagerie atmosphérique...