'5G Smart School' : Qualcomm Wireless Reach fournit aux écoles des solutions technologiques sans fil de nouvelle génération

(Boursier.com) — 5G Smart School, un programme de Qualcomm Incorporated, dans le cadre de son initiative Wireless Reach et en collaboration avec WeSchool, Telecom Italia (TIM) et Acer, fournit aux écoles des solutions de technologie sans fil de nouvelle génération. Le programme, lancé aujourd'hui lors d'un événement à Rome, vise à améliorer l'expérience d'apprentissage afin que les enseignants et les élèves puissent tirer profit des outils, des contenus et des expériences numériques.

5G Smart School améliore l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles secondaires (élèves âgés de 11 à 19 ans) à travers l'Italie en utilisant des technologies sans fil, la connectivité 5G, l'accès à une plateforme d'apprentissage en ligne, la formation sur les méthodologies d'enseignement numérique innovantes et le soutien continu des enseignants...