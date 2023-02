5 Caisses Régionales du Crédit Agricole de l'Est de la France s'allient à Amundi pour investir dans la transition énergétique des territoires

(Boursier.com) — Les Caisses Régionales de Champagne Bourgogne, Franche-Comté, Alsace Vosges, Lorraine et Nord Est de Crédit Agricole, unissent leurs forces avec Amundi Transition Energétique pour lancerun projet innovant d'investissement dans la transition énergétique des territoires à travers la création d'un nouveau fonds, le fonds CAREst TE.

Lancé avec un encours cible d'environ 75 millions d'euros, le fonds CAREst TE (Crédit Agricole Région Est Transition Energétique) s'appuie sur 2 atouts majeurs :

-la connaissance fine de nos territoires, des enjeux, des projets et des acteurs locaux par les Caisses régionales ;

-l'expertise d'investisseur reconnue d'Amundi Transition Energétique (ATE) pour investir dans des projets d'infrastructures énergétiques de taille significative.

Le fonds privilégie 5 axes :

-la décarbonation industrielle ;

-le réseau de chaleur et de froid ;

-le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité) ;

-l'agrivoltaïsme ;

-la méthanisation et l'hydrogène.

Avec pour ambition d'être un investisseur de proximité accompagnant la transformation énergétique des territoires au plus près des besoins locaux, le fonds propose une solution d'investissement véritablement innovante par rapport aux offres de financement actuellement disponibles sur le marché.

Les Caisses Régionales de Crédit Agricole apporteront leur capacité à accompagner en Fonds Propres des projets auprès de leurs clients à des conditions compétitives, tout en leur permettant de rester actionnaires de ces projets. Elles pourront également investir en fonds propres dans la transition énergétique et participer à des financements en dette de projets d'énergie renouvelable.

Amundi Transition Energétique de son côté, agira en qualité de société de gestion du fonds, faisant bénéficier les investisseurs et les développeurs de projets, à la fois de son expérience dans la gestion de fonds axés sur la transition énergétique (due diligence, structuration, suivi des investissements), de son réseau de premier plan d'industriels majeurs, et de son expertise fine dans le domaine de la transition énergétique.

Le fonds a prévu une période de 5 ans pour investir dans des projets d'une taille unitaire comprise entre 30 et 100 millions d'euros.

"L'alliance de cinq Caisses Régionales du Crédit Agricole pour lancer, en partenariat avec Amundi, le fonds CAREst TE, représente une force de frappe considérable au service de l'investissement dans des projets transversaux de transition énergétique dans la région Bourgogne Franche-Comté et Grand Est. Le fonds offre une solution d'investissement innovante, qui permet la production locale d'une énergie décarbonée, consommée localement et financée par des acteurs locaux. Il vise à créer un cercle vertueux d'économie circulaire en combinant le meilleur de la connaissance de proximité des territoires par les Caisses Régionales de Crédit Agricole avec le savoir-faire du premier gérant d'actif européen", déclare Emmanuel VEY, Directeur Général du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne.

"La transition énergétique est plus que jamais un impératif qui s'impose à tous... Elle a pris maintenant une autre dimension avec la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire les émissions de CO2. La création du fonds CAREst TE, solution d'investissement innovante, répond à cette nécessité. En parfaite cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, il permettra de financer les projets liés aux énergies renouvelables (EnR) au coeur des territoires", commente Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi.