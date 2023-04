3M va supprimer 6.000 emplois supplémentaires

(Boursier.com) — Confronté à la faiblesse de la demande pour ses multiples produits discrétionnaires, 3M va encore tailler dans ses effectifs. La société, qui fabrique du ruban adhésif "Scotch" mais aussi les fameux "Post-it" ou encore des outils électriques et des produits médicaux, va supprimer 6.000 emplois dans le monde après avoir déjà annoncé en début d'année l'élimination de 2.500 postes. L'entreprise comptait environ 92.000 employés, au 31 décembre 2022.

"Nous avons annoncé des actions qui réduiront les coûts au siège de l'entreprise, simplifieront et renforceront davantage notre structure de chaîne d'approvisionnement et rationaliseront nos modèles commerciaux, ce qui améliorera les marges et les flux de trésorerie", a déclaré Mike Roman, DG de 3M. La firme de St. Paul, dans le Minnesota, prévoit des économies annuelles avant impôts de 700 à 900 millions de dollars une fois les mesures de réduction des coûts terminées.

Sur les trois premiers mois de 2023, le conglomérat a enregistré un bénéfice ajusté par action de 1,97$, contre 2,63$ un an plus tôt et 1,58$ de consensus. Ses ventes ont reculé de 4,9% sur une base organique, soit moins que la baisse de 6,9% attendue par Wall Street, mais le plus fort repli depuis le deuxième trimestre 2020, lorsque la pandémie a paralysé une grande partie de l'économie mondiale. La société a réitéré ses prévisions annuelles, à savoir une baisse d'au moins 3% de ses ventes organiques et un bénéfice ajusté d'au moins 9$ par action.